19:39  21 ноября
Взрыв в Одесском ТЦК: погиб мужчина, военные рассказали подробности
16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 21:38

Через блекауты школьники будут учиться шесть дней в неделю и в июне

21 ноября 2025, 21:38
Фото: иллюстративное
Из-за рисков масштабных отключений света школы могут перейти на новый график обучения и гибкие форматы занятий

Об этом сообщает МОН, передает RegioNews.

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность изменений в школьном учебном графике из-за энергетического кризиса, вызванного масштабными отключениями электроэнергии. Согласно информации ведомства, уроки могут проходить не в традиционный зимний период, а продлиться до июня.

Чтобы адаптироваться к рискам блекаутов, МОН предлагает ввести более гибкий формат обучения. Это может включать занятия по шесть дней в неделю или организацию уроков в две смены. Такие меры направлены на то, чтобы учащиеся успели овладеть программой, несмотря на перебои с электроснабжением.

В ведомстве отмечают, что решения по конкретному графику школьного обучения будут приниматься с учетом местных условий и рекомендаций органов образования на региональном уровне. Министерство также советует школам планировать занятия с учетом возможных кратковременных отключений света и обеспечивать альтернативные способы обучения, например, дистанционные или смешанные форматы.

Специалисты отмечают, что адаптация учебного процесса к энергетическим вызовам поможет минимизировать негативное влияние блекаутов на образовательный процесс и обеспечит учащимся безопасные и эффективные условия обучения даже в нестабильных условиях.

Напомним, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк анонсировала запуск новых программ "єЯсли" и "єСадок" с 2026 года - государство будет выплачивать родителям до 8 тысяч гривен ежемесячно, если они вернутся на работу после достижения ребенком одного года.

21 ноября 2025
07 августа 2025
