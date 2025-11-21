Фото: иллюстративное

Об этом сообщает МОН, передает RegioNews.

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность изменений в школьном учебном графике из-за энергетического кризиса, вызванного масштабными отключениями электроэнергии. Согласно информации ведомства, уроки могут проходить не в традиционный зимний период, а продлиться до июня.

Чтобы адаптироваться к рискам блекаутов, МОН предлагает ввести более гибкий формат обучения. Это может включать занятия по шесть дней в неделю или организацию уроков в две смены. Такие меры направлены на то, чтобы учащиеся успели овладеть программой, несмотря на перебои с электроснабжением.

В ведомстве отмечают, что решения по конкретному графику школьного обучения будут приниматься с учетом местных условий и рекомендаций органов образования на региональном уровне. Министерство также советует школам планировать занятия с учетом возможных кратковременных отключений света и обеспечивать альтернативные способы обучения, например, дистанционные или смешанные форматы.

Специалисты отмечают, что адаптация учебного процесса к энергетическим вызовам поможет минимизировать негативное влияние блекаутов на образовательный процесс и обеспечит учащимся безопасные и эффективные условия обучения даже в нестабильных условиях.

