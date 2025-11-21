14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 21:38

Через блекаути школярі навчатимуться шість днів на тиждень та в червні

21 листопада 2025, 21:38
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Через ризики масштабних відключень світла школи можуть перейти на новий графік навчання та гнучкі формати занять

Про це повідомляє МОН, передає RegioNews.

Міністерство освіти і науки України розглядає можливість змін у шкільному навчальному графіку через енергетичну кризу, спричинену масштабними відключеннями електроенергії. За інформацією відомства, уроки можуть проходити не в традиційний зимовий період, а продовжитися до червня.

Щоб адаптуватися до ризиків блекаутів, МОН пропонує запровадити більш гнучкий формат навчання. Це може включати заняття по шість днів на тиждень або організацію уроків у дві зміни. Такі заходи спрямовані на те, щоб учні встигли опанувати програму, незважаючи на перебої з електропостачанням.

У відомстві наголошують, що рішення щодо конкретного графіку шкільного навчання ухвалюватимуться з урахуванням місцевих умов та рекомендацій органів освіти на регіональному рівні. Міністерство також радить школам планувати заняття з урахуванням можливих короткочасних вимкнень світла та забезпечувати альтернативні способи навчання, наприклад дистанційні чи змішані формати.

Фахівці відзначають, що адаптація навчального процесу до енергетичних викликів допоможе мінімізувати негативний вплив блекаутів на освітній процес і забезпечить учням безпечні та ефективні умови для навчання навіть у нестабільних умовах.

Нагадаємо, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк анонсувала запуск нових програм "єЯсла" та "єСадок" з 2026 року – держава виплачуватиме батькам до 8 тисяч гривень щомісяця, якщо вони повернуться на роботу після досягнення дитиною одного року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
МОН школа навчальний процес блекаут криза уроки канікули
Психологічний тиск війни: на Дніпропетровщині вдалося врятувати двох людей після спроби суїциду
21 листопада 2025, 21:18
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Зеленський може оголосити винним в кризі Давида Арахамію: позбавити керівництва фракцією та ввести санкції
20 листопада 2025, 19:25
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині
22 листопада 2025, 11:22
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »