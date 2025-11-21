Фото: ілюстративне

Через ризики масштабних відключень світла школи можуть перейти на новий графік навчання та гнучкі формати занять

Про це повідомляє МОН, передає RegioNews.

Міністерство освіти і науки України розглядає можливість змін у шкільному навчальному графіку через енергетичну кризу, спричинену масштабними відключеннями електроенергії. За інформацією відомства, уроки можуть проходити не в традиційний зимовий період, а продовжитися до червня.

Щоб адаптуватися до ризиків блекаутів, МОН пропонує запровадити більш гнучкий формат навчання. Це може включати заняття по шість днів на тиждень або організацію уроків у дві зміни. Такі заходи спрямовані на те, щоб учні встигли опанувати програму, незважаючи на перебої з електропостачанням.

У відомстві наголошують, що рішення щодо конкретного графіку шкільного навчання ухвалюватимуться з урахуванням місцевих умов та рекомендацій органів освіти на регіональному рівні. Міністерство також радить школам планувати заняття з урахуванням можливих короткочасних вимкнень світла та забезпечувати альтернативні способи навчання, наприклад дистанційні чи змішані формати.

Фахівці відзначають, що адаптація навчального процесу до енергетичних викликів допоможе мінімізувати негативний вплив блекаутів на освітній процес і забезпечить учням безпечні та ефективні умови для навчання навіть у нестабільних умовах.

