13:49  21 ноября
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
09:20  21 ноября
В Киеве 22-летний парень маскировал продажу наркотиков под торговлю чехлами для телефонов
09:03  21 ноября
В Одесской области перевернулась лодка с людьми: двое погибших, третьего ищут
UA | RU
UA | RU
21 ноября 2025, 14:23

Украинским школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график обучения: подробности

21 ноября 2025, 14:23
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство образования и науки призвало школы подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика обучения

Как передает RegioNews, об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном на портале osvita.ua.

В ведомстве отметили, что из-за рисков масштабных блекаутов образовательный процесс требует большей гибкости. В этой связи в министерстве предлагают пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.

Так, одной из рекомендаций является перенос части занятий с зимних месяцев на июнь 2026 года. Кроме того, школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.

Среди других рекомендаций – переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день.

Как сообщалось, в этом году количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи. По информации местных управлений образования, за парты в 2025 году сели около 252 тысяч детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
МОН образовательные учреждения образование школа график блэкаут
Впервые за 34 года в детсадах Киева хватает мест для детей
19 ноября 2025, 10:17
Безопасное обучение: Харьковщина и международные партнеры строят подземные школы для детей
07 ноября 2025, 14:23
Стало известно, сколько иностранных студентов в Украине и на кого они учатся
02 ноября 2025, 17:35
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США, – СМИ
21 ноября 2025, 14:56
В Киеве правоохранители разоблачили офис, организовавший международную мошенническую финансовую биржу
21 ноября 2025, 14:42
На Днепропетровщине мужчина торговал "билетами за границу" для уклонистов
21 ноября 2025, 14:30
Топ-чиновник Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в отставку
21 ноября 2025, 14:04
В Одесской области руководитель одного из управлений миграционной службы предстанет перед судом из-за декларации: какие "цифры" не сошлись
21 ноября 2025, 13:55
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
21 ноября 2025, 13:49
Стало известно, кто с украинской стороны вовлечен в обсуждение мирного плана с США
21 ноября 2025, 12:33
Россияне продвинулись в Донецкой и Запорожской областях – DeepState
21 ноября 2025, 12:15
Галущенко пришел на допрос в НАБУ – СМИ
21 ноября 2025, 11:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »