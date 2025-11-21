Украинским школам рекомендуют перенести каникулы и изменить график обучения: подробности

иллюстративное фото: из открытых источников

Министерство образования и науки призвало школы подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии зимой и рассмотреть варианты изменения графика обучения

Как передает RegioNews, об этом говорится в ведомственном письме МОН, направленном руководителям образовательных департаментов и опубликованном на портале osvita.ua.

В ведомстве отметили, что из-за рисков масштабных блекаутов образовательный процесс требует большей гибкости. В этой связи в министерстве предлагают пересмотреть как расписание занятий, так и подходы к организации обучения.

Так, одной из рекомендаций является перенос части занятий с зимних месяцев на июнь 2026 года. Кроме того, школам предлагают увеличить продолжительность зимних каникул за счет сокращения или переноса весенних.

Среди других рекомендаций – переход на шестидневную учебную неделю или работа в две смены, что позволит лучше использовать естественный световой день.

Как сообщалось, в этом году количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи. По информации местных управлений образования, за парты в 2025 году сели около 252 тысяч детей.