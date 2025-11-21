ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США, – СМИ

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры отклоняют ключевые элементы «мирного плана» США по завершению войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

В частности, Мерц, Макрон и Стармер согласились с Зеленским, что нельзя сокращать численность ВСУ.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.