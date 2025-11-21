15:47  21 ноября
В одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
13:49  21 ноября
В Полтаве работнику ТЦК сломали ногу
21 ноября 2025, 14:56

ЕС и Украина отклонили ключевые части мирного плана США, – СМИ

21 ноября 2025, 14:56
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры отклоняют ключевые элементы «мирного плана» США по завершению войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Bloomberg.

В частности, Мерц, Макрон и Стармер согласились с Зеленским, что нельзя сокращать численность ВСУ.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.

США РФ ЕС политика война мирный план
Стало известно, кто с украинской стороны вовлечен в обсуждение мирного плана с США
21 ноября 2025, 12:33
Потери РФ на фронте 21 ноября: Генштаб обновил данные
21 ноября 2025, 07:09
Украина получила от США новый мирный план и готовит переговоры с Трампом
20 ноября 2025, 18:22
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
ГБР передало в НАБУ заявление нардепа о возможных злоупотреблениях в деятельности эксминистра энергетики
21 ноября 2025, 17:11
Правоохранители сообщили подозрение депутату из Прикарпатья, устроившему драку с применением оружия
21 ноября 2025, 16:59
Гепатит А в селе Иза на Закарпатье: с начала года зарегистрировано 196 случаев
21 ноября 2025, 16:57
Украина обещает поставить на вооружение новую баллистическую ракету до конца 2025 года
21 ноября 2025, 16:42
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
21 ноября 2025, 16:38
В Николаеве осудили агента РФ: "сливал" врагу расстановку ПВО
21 ноября 2025, 16:35
В Тернополе возросло количество жертв в результате российской атаки
21 ноября 2025, 16:14
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
21 ноября 2025, 16:13
В Сумской области обнаружили обломки сбитого дрона с боевым зарядом
21 ноября 2025, 16:10
В Тернополе под завалами нашли тела женщины и ее маленьких детей
21 ноября 2025, 16:03
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
