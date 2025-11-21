14:02  22 листопада
21 листопада 2025, 18:44

Трамп назвав День подяки "вдалим моментом" для погодження мирної угоди

21 листопада 2025, 18:44
Фото: з відкритих джерел
У США заявили про можливість ухвалення мирної угоди вже наприкінці листопада, однак окремі її положення викликають серйозні суперечки

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, який у США відзначають як День подяки, може стати "вдалим моментом" для того, щоб погодитися на запропоновану Вашингтоном мирну угоду. Він також наголосив, що не планує скасовувати нафтові санкції проти Росії, підкресливши складність запропонованого документа. За оцінками політиків та експертів, у цьому плані немає очевидного переможця серед сторін конфлікту, натомість головну роль у процесі відіграють Сполучені Штати.

У коментарях до плану звучать застереження, що частина положень є неприйнятними для України та потребує перегляду. Зокрема, йдеться про вимоги, які стосуються територіального статусу окремих регіонів, гарантій безпеки, політичних обмежень та майбутньої архітектури міжнародної співпраці. При цьому підкреслюється, що перегляд складних пунктів має відбуватися дипломатичним шляхом, а не у форматі публічних емоційних заяв.

Дискусія навколо мирної угоди посилюється на тлі внутрішньополітичних заяв, критики та побоювань, що відмова від переговорів може затягнути конфлікт. Наголошується, що мир залишається ключовим інтересом України, адже від нього залежить безпека громадян та можливість відновлення територій і економіки.

Окрему увагу привертають деталі мирного плану США, який складається з 28 пунктів і охоплює широкий спектр питань: від територіальних та військових домовленостей до економічного блоку, енергетики, гуманітарних процесів і контролю за виконанням угоди. Документ передбачає гарантії безпеки, обмеження щодо членства в НАТО, комплексну відбудову України за підтримки Заходу, а також механізми нагляду за дотриманням умов угоди. Контроль за реалізацією пропонується передати спеціальній "Раді миру" під керівництвом Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, Україна та ключові європейські лідери – Мерц, Макрон і Стармер – категорично відхилили центральні положення "мирного плану" США щодо завершення війни.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
