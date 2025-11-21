Фото: з відкритих джерел

У США заявили про можливість ухвалення мирної угоди вже наприкінці листопада, однак окремі її положення викликають серйозні суперечки

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, який у США відзначають як День подяки, може стати "вдалим моментом" для того, щоб погодитися на запропоновану Вашингтоном мирну угоду. Він також наголосив, що не планує скасовувати нафтові санкції проти Росії, підкресливши складність запропонованого документа. За оцінками політиків та експертів, у цьому плані немає очевидного переможця серед сторін конфлікту, натомість головну роль у процесі відіграють Сполучені Штати.

У коментарях до плану звучать застереження, що частина положень є неприйнятними для України та потребує перегляду. Зокрема, йдеться про вимоги, які стосуються територіального статусу окремих регіонів, гарантій безпеки, політичних обмежень та майбутньої архітектури міжнародної співпраці. При цьому підкреслюється, що перегляд складних пунктів має відбуватися дипломатичним шляхом, а не у форматі публічних емоційних заяв.

Дискусія навколо мирної угоди посилюється на тлі внутрішньополітичних заяв, критики та побоювань, що відмова від переговорів може затягнути конфлікт. Наголошується, що мир залишається ключовим інтересом України, адже від нього залежить безпека громадян та можливість відновлення територій і економіки.

Окрему увагу привертають деталі мирного плану США, який складається з 28 пунктів і охоплює широкий спектр питань: від територіальних та військових домовленостей до економічного блоку, енергетики, гуманітарних процесів і контролю за виконанням угоди. Документ передбачає гарантії безпеки, обмеження щодо членства в НАТО, комплексну відбудову України за підтримки Заходу, а також механізми нагляду за дотриманням умов угоди. Контроль за реалізацією пропонується передати спеціальній "Раді миру" під керівництвом Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, Україна та ключові європейські лідери – Мерц, Макрон і Стармер – категорично відхилили центральні положення "мирного плану" США щодо завершення війни.

Нагадаємо, у четвер, 20 листопада, США представили мирний план для України, що містить 28 пунктів. Документ передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи можливу передачу частини територій Росії, обмеження чисельності ЗСУ та позаблоковість країни. У той же час, план пропонує гарантії безпеки від США та масштабну економічну підтримку для відновлення України.