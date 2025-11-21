Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки закликало школи підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії взимку та розглянути варіанти зміни графіку навчання

Як передає RegioNews, про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів та опублікованому на порталі osvita.ua.

У відомстві зазначили, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. У зв’язку із цим у міністерстві пропонують переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.

Так, однією з рекомендацій є перенесення частини занять із зимових місяців на червень 2026 року. Крім того, школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.

Серед інших рекомендацій – перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота у дві зміни, що дозволить краще використовувати природний світловий день.

Як повідомлялось, цьооріч кількість першокласників в Україні скоротилася на 62 тисячі. За інформацією місцевих управлінь освіти, за парти у 2025 році сіло близько 252 тисяч дітей.