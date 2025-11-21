Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В ніч на 21 листопада РФ атакувала Україну 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 95 ворожих безпілотників типу, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на чотирьох локаціях. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Крім того, ворог завдав удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Загинули пʼятеро людей, пошкоджені багатоповерхівки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, автомобілі.

У Повітряних силах наголосили, що РФ продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА. Громадян закликали дотримуватись заходів безпеки.

Нагадаємо, ліквідація наслідків удару ФАБом по Запоріжжю триває. Служби працюють на місці від ночі.