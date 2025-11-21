Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский, передает RegioNews.

Без света находятся 15 населенных пунктов. Специалисты уже работают, чтобы как можно быстрее все восстановить.

"Будьте внимательны на дорогах – могут быть оборваны провода. Не подходите к ним и не трогайте. В случае опасности сразу звоните в экстренные службы", – отметил чиновник.

Напомним, ночью 21 ноября Одесса подверглась вражеской атаке. Повреждены дома, СТО и админздание, возникли пожары. Пять человек пострадали, трое из них госпитализированы.