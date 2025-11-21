На Харьковщине в результате атаки повреждена критическая инфраструктура: 15 населенных пунктов – без света
В Лозовской громаде Харьковской области после вражеской атаки повреждена критическая инфраструктура
Об этом сообщил глава Лозовской громады Сергей Зеленский, передает RegioNews.
Без света находятся 15 населенных пунктов. Специалисты уже работают, чтобы как можно быстрее все восстановить.
"Будьте внимательны на дорогах – могут быть оборваны провода. Не подходите к ним и не трогайте. В случае опасности сразу звоните в экстренные службы", – отметил чиновник.
Напомним, ночью 21 ноября Одесса подверглась вражеской атаке. Повреждены дома, СТО и админздание, возникли пожары. Пять человек пострадали, трое из них госпитализированы.
