15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 17:49

Сили оборони вдруге атакували Рязанський НПЗ – Генштаб

20 листопада 2025, 17:49
Ілюстративне фото: Генштаб
У ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

За попередніми даними, зафіксовано влучання у районі установок вторинної переробки нафти, після чого на об’єкті виникла пожежа. Інформація щодо масштабів збитків уточнюється.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії – його проєктна потужність становить 17,1 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензини А-92/95/98/100, дизельне пальне, авіаційний гас ТС-1, скраплені гази та іншу продукцію. Завод щороку виготовляє близько 840 тис. тонн авіаційного пального й забезпечує паливом повітряно-космічні сили російської армії.

Окрім удару по НПЗ, українські воїни також уразили місце зосередження живої сили противника на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати російських підрозділів уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що продовжують системно знижувати воєнно-економічний потенціал РФ, її можливості з виробництва та постачання пального й боєприпасів, аби змусити Росію припинити агресію проти України.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України уразили НПЗ у Самарській області та базу БпЛА "Рубікон".

Раніше українські військові завдали точкового удару по місцю зберігання та обслуговування російських ударних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму.

