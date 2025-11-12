14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 16:24

Навіщо Україні посольство у Білорусі: пояснення від МЗС

12 листопада 2025, 16:24
Міністерство закордонних справ України заявило, що українське посольство у Білорусі продовжує роботу, щоб мінімізувати ризики подальшого втягнення Мінська у війну на боці Росії та захищати інтереси українських громадян

Про це йдеться у відповіді МЗС на запит LIGA.net, передає RegioNews.

"Діяльність посольства України в РБ спрямована насамперед на мінімізацію ризиків подальшого втягування Білорусі у збройну агресію проти нашої держави, надання консульської допомоги, сприяння у поверненні незаконно вивезених українських дітей, а також захисту громадян України, які перебувають у пенітенціарних закладах РФ", — повідомили у відомстві.

У МЗС зазначили, що нині військовий аташе України не працює на території Білорусі.

Посольство також взаємодіє з іноземним дипломатичним корпусом щодо порушень міжнародного гуманітарного права Росією — зокрема незаконної "паспортизації" громадян України на окупованих територіях та участі Білорусі у примусовому вивезенні українських дітей.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що робота дипломатів відбувається у "специфічних умовах" зближення Мінська з Москвою, у межах так званої Союзної держави, яка передбачає спільний політико-безпековий простір та активне військово-технічне співробітництво.

За неофіційною інформацією, у Білорусі нині перебуває понад 200 000 українців, із яких лише близько 7000 стоять на консульському обліку. Від початку року посольство перерахувало до держбюджету України близько $110 000 від консульських дій.

Україна Білорусь посольство
