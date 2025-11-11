В Україні зняли серіал про ДБР

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 12 листопада о 14:00 на телеканалі «2+2» ДБР спільно з компанією «1+1 ПРОДАКШН» презентує документальний серіал «ДБР. Резонансні розслідування»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що у трьох серіях глядачі побачать справжню роботу українських слідчих.

"Це історії про найважливіші кримінальні провадження, які розслідували працівники ДБР", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що знімальна група отримала доступ до матеріалів справ, відео й фото з місць подій, свідчень очевидців. Усе, щоб показати, як насправді працює українське ФБР.

Серед сюжетів – державна зрада високопосадовців, які замість того, щоб боронити Україну, працювали на ворога; замовне вбивство громадянина США, яке вдалося попередити завдяки співпраці ДБР та ФБР; розкриття багатомільярдних зловживань у сфері оборонних закупівель.

Як повідомлялось, ДБР попередило хабарі чиновникам на понад 44 млн грн. Крім того, завдяки роботі працівників відомства до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 532 млн грн.