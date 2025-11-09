16:52  09 листопада
09 листопада 2025, 17:50

Вітчизняна зброя на фронті: Україна виробляє $1 млрд техніки власними силами – Independent

09 листопада 2025, 17:50
Фото: Independent
Україна швидко відновлює власну оборонну промисловість і все більше покладається на вітчизняні розробки

Про це повідомляє "Independent", передає RegioNews.

Після десятиліть занепаду місцеві інженери та стартапи почали виробляти безпілотники, крилаті ракети та інші боєприпаси, поєднуючи доступні матеріали з IT‑рішеннями і адекватними електронними блоками. Через непевність зовнішніх постачань така "імпровізаційна" індустрія стала критичною для забезпечення потреб фронту.

Серед помітних проєктів – крилата ракета FP‑5 "Фламінго" з дальністю до 3 000 км, максимальною швидкістю близько 900 км/год і корисним навантаженням понад тонну. Її створюють із поєднання ракетного та турбореактивного радянського устаткування; іноді двигуни відновлюють зі сміттєзвалищ. Такі рішення дають Україні незалежність у застосуванні ударних засобів, тоді як партнери ще обмежують використання своєї зброї проти цілей у російській глибині.

Разом із важкими розробками поширені дешеві та швидко вироблювані дрони. Компанії застосовують вугільні принтери для фюзеляжів, двигуни від газонокосарок і навігацію з відкритим кодом. БПЛА типів FP1 і FP2 коштують приблизно 50 тисяч доларів, тоді як західні та російські аналоги оцінюють у сотні тисяч.

Як технічний директор Fire Point Ійна Терех прямо зазначає: "Коли на тебе націлена зброя, ти не думаєш про стандарти, ти думаєш, що "це має працювати".

Експерти відзначають, що українська оборонна галузь росте з низької бази – її поточна вартість близько $1 млрд – але робить це швидко. Поєднання приватної ініціативи, спрощення бюрократії та бойової необхідності стимулює інновації.

Водночас викликів залишається багато: масштаб виробництва, логістика, стандартизація та протидія адаптації супротивника, але вже зараз українські майстерні дають армії інструменти, яких раніше не вистачало.

Раніше повідомлялося, президент Зеленський підписав черговий пакет санкцій проти російських посадовців та бізнесменів. Нові обмеження націлені на "гаманці" Кремля та тих, хто сприяє агресії проти України, залишаючи країну-окупанта без ключових фінансових ресурсів.

