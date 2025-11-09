Фото: Independent

Україна швидко відновлює власну оборонну промисловість і все більше покладається на вітчизняні розробки

Про це повідомляє "Independent", передає RegioNews.

Після десятиліть занепаду місцеві інженери та стартапи почали виробляти безпілотники, крилаті ракети та інші боєприпаси, поєднуючи доступні матеріали з IT‑рішеннями і адекватними електронними блоками. Через непевність зовнішніх постачань така "імпровізаційна" індустрія стала критичною для забезпечення потреб фронту.

Серед помітних проєктів – крилата ракета FP‑5 "Фламінго" з дальністю до 3 000 км, максимальною швидкістю близько 900 км/год і корисним навантаженням понад тонну. Її створюють із поєднання ракетного та турбореактивного радянського устаткування; іноді двигуни відновлюють зі сміттєзвалищ. Такі рішення дають Україні незалежність у застосуванні ударних засобів, тоді як партнери ще обмежують використання своєї зброї проти цілей у російській глибині.

Разом із важкими розробками поширені дешеві та швидко вироблювані дрони. Компанії застосовують вугільні принтери для фюзеляжів, двигуни від газонокосарок і навігацію з відкритим кодом. БПЛА типів FP1 і FP2 коштують приблизно 50 тисяч доларів, тоді як західні та російські аналоги оцінюють у сотні тисяч.

Як технічний директор Fire Point Ійна Терех прямо зазначає: "Коли на тебе націлена зброя, ти не думаєш про стандарти, ти думаєш, що "це має працювати".

Експерти відзначають, що українська оборонна галузь росте з низької бази – її поточна вартість близько $1 млрд – але робить це швидко. Поєднання приватної ініціативи, спрощення бюрократії та бойової необхідності стимулює інновації.

Водночас викликів залишається багато: масштаб виробництва, логістика, стандартизація та протидія адаптації супротивника, але вже зараз українські майстерні дають армії інструменти, яких раніше не вистачало.

