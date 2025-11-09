Фото: The Guardian

Про це пише The Guardian, передає RegioNews.

Франція почала постачати в Україну старі рибальські сітки, які місцеві волонтери та військові використовують як прості, але дієві бар’єри проти ворожих дронів. За даними волонтерської організації Kernic Solidarités, до України вже відправлено дві партії сіток загальною довжиною близько 280 км.

Ці сітки – не звичайний поліетилен: багато з них виготовлені з конячої шерсті і раніше служили для глибоководного лову; термін служби таких знарядь зазвичай становить 12–24 місяці. Щороку на звалища в Бретані потрапляло близько 800 тонн відслужених сіток, і тепер частину цих "технічних відходів" перенаправили на оборонні потреби.

В Україні сітки ставлять уздовж прифронтових доріг, між стовпами чи над траншеями, створюючи своєрідні "тунелі", в яких застрягають гвинти і корпуси малих FPV-дронів – їх порівнюють з мухами в павутині. Російські дрони-камікадзе, яких часто оснащують вибухівкою і керують на відстані до 25 км, стають у таких умовах менш ефективними, кажуть військові та волонтери.

Ініціативу організували місцеві рибалки та благодійники з Бретані: волонтерська група збирала, сортувала і вантажила сітки, а українські військові та рятувальники розгортають їх там, де найбільше загрози – біля доріг, мостів, госпіталів і польових пунктів медичної допомоги. Представники Kernic Solidarités кажуть, що простий матеріал рятує життя, а український посол особисто подякував волонтерам за допомогу.

Раніше повідомлялося, ДБР направило до суду справу проти ексдиректора Міноборони та керівника держпідприємства, які постачали у ЗСУ браковані кулемети – 200 стволів без маркування виходили з ладу під час бойового використання, а фактична кількість становила лише половину від заявленої.