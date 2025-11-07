17:51  07 листопада
07 листопада 2025, 18:20

Відключення свтіла в суботу, 8 листопада: в Укренерго попередили про графіки по всій Україні

07 листопада 2025, 18:20
Фото з відкритих джерел
В Україні продовжуються обмеження електроенергії на тлі російських ударів по енергетичних об'єктах. Енергетики попередили громадян про графіки на 8 листопада

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У суботу, 8 листопада, будуть застосовувати обмеження споживання в усіх регіонах України. В Укренерго повідомили, що час та обсяг застосування обмежень буде таким:

  • Графіки погодинних відключень — з 08:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають громадян.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

