ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки України

Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють із ворогом під час війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, слідчі ДБР збирають докази, допитують свідків і передають матеріали до суду, щоб кожен винний був притягнутий до відповідальності.

З початку повномасштабного вторгнення росії Бюро розслідує 2 тис. 809 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави, зокрема:

1 904 провадження – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);

713 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);

46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Станом на початок листопада 2025 року:

1 535 особам повідомлено про підозру;

517 осіб оголошено в розшук;

1 357 осіб перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;

1 314 обвинувальних актів скеровано до суду.

