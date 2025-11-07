Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура Офісу Генерального прокурора припинила діяльність мережі з 14 шахрайських кол-центрів, які працювали в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та столиці

Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерські сервіси та фіктивні інвестиційні платформи, а оператори телефонували громадянам України, країн ЄС та Азії, представляючись працівниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували людей вкладати кошти у "високоприбуткові інвестиції", обіцяючи швидкий і гарантований дохід.

Насправді гроші потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед жертв були громадяни різних країн, а суми шахрайських вкладень оцінюються як значні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 одиниць комп'ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання, яке забезпечувало роботу кол-центрів, а також чорнові записи з даними потерпілих і алгоритмами роботи операторів.

Зараз триває встановлення організаторів мережі, а також осіб, причетних до її фінансування та технічного забезпечення. Вилучені документи та техніка мають ключове доказове значення для слідства.

Офіс Генерального прокурора наголошує на продовженні комплексних заходів щодо виявлення та ліквідації шахрайських кол-центрів, які систематично видурюють кошти громадян на території України.

