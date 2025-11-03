14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
08:38  03 ноября
В Днепре во время атаки горожане не смогли попасть в метро
03 ноября 2025, 14:09

Погода в Украине резко изменится

03 ноября 2025, 14:09
иллюстративное фото: из открытых источников
4 ноября на западе и севере Украины ожидается дождь, вызовет осадки холодный атмосферный фронт. Также небольшие дожди – в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Температура воздуха во вторник снизится в западных областях, в северных, а также в Винницкой и Черкасской областях, до дневных +9…+13 градусов.

На юге, в большинстве центральных областей и на востоке еще будет теплее, завтра здесь предполагается +12…+16, на юге кое-где до +18 градусов.

В Киеве 4 ноября ожидается около +10 градусов и дождь.

"4-5 ноября в Украине будет преобладать прохладная погода. С 6 по 10 ноября потеплеет. С 11-12 ноября ожидается ощутимое похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, начало ноября удивит аномальной погодой. В частности, в дневные часы максимальная температура воздуха будет составлять +10…+14 градусов, на юге и западе Украины ожидается +12…+17 градусов.

погода прогноз Синоптики дождь
