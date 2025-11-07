Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу дощі в більшості областей малоймовірні, у неділю дощі охоплять значну частину України, окрім східних областей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, температура повітря становитиме впродовж дня +9…+13 градусів, у південній частині +10…+15 градусів.

Вдень у неділю на заході та півночі трохи похолоднішає повітря, до +7…+11 градусів.

У Києві 8 листопада без опадів, вдень +10…+12 градусів, у неділю, 9-го листопада, в столиці похолоднішає до +8…+10 градусів, пройде невеликий дощ. Також можливі тумани.

"11-12 листопада в більшості областей України побільшає дощів та похолоднішає", – попередила Н.Діденко.

Як повідомлялось, початок листопада здивує аномальною погодою. Подекуди стовпчики термометрв піднімались до +17 градусів.