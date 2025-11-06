19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 20:33

Зеленський підписав указ про відзначення дня Десантно-штурмових військ

06 листопада 2025, 20:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 на 8 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ президента.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою розвитку військових традицій постановляю:

1. Установити в Україні День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 8 листопада.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 листопада 2017 року № 380/2017 "Про День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України"", – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у липні 7-й корпус Десантно-штурмових військ очолив полковник Євген Ласійчук. Він раніше очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ.

