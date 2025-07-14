Корпус ДШВ возглавил опытный полковник

Facebook / 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что до назначения на должность командира корпуса Герой Украины Евгений Ласийчук возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду.

Полковник Евгений Ласийчук – рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.

Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7-й корпус ДШУ объединит десантные воинские части юго-восточного региона, а именно:

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада;

81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ;

77 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины;

78 отдельный десантно-штурмовой полк.

Напомним, весной Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ.