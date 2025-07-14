Корпус ДШВ возглавил опытный полковник
7-й корпус Десантно-штурмовых войск возглавит полковник Евгений Ласийчук, ранее возглавлявший 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду ДШВ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.
Отмечается, что до назначения на должность командира корпуса Герой Украины Евгений Ласийчук возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду.
Полковник Евгений Ласийчук – рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.
Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7-й корпус ДШУ объединит десантные воинские части юго-восточного региона, а именно:
- 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;
- 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада;
- 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ;
- 77 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины;
- 78 отдельный десантно-штурмовой полк.
Напомним, весной Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ.