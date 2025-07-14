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14 июля 2025, 12:25

Корпус ДШВ возглавил опытный полковник

14 июля 2025, 12:25
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Facebook / 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
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7-й корпус Десантно-штурмовых войск возглавит полковник Евгений Ласийчук, ранее возглавлявший 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду ДШВ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что до назначения на должность командира корпуса Герой Украины Евгений Ласийчук возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду.

Полковник Евгений Ласийчук – рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней. В 2024-м получил звание Героя Украины с удостоением ордена Золотая Звезда за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны.

Под руководством полковника Евгения Ласийчука 7-й корпус ДШУ объединит десантные воинские части юго-восточного региона, а именно:

  • 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;
  • 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада;
  • 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ;
  • 77 отдельная аэромобильная бригада ДШУ ВС Украины;
  • 78 отдельный десантно-штурмовой полк.

Напомним, весной Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ.

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