Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше

Украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, имеют право получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования (ZUS). Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами

Об этом сообщает in Roland, передает RegioNews.

Согласно договоренности, каждое государство выплачивает пенсию за периоды работы на своей территории: польская сторона – за польский стаж, украинская – за украинский.

Также соглашение позволяет суммировать трудовой стаж, если в одной из стран недостаточно для назначения пенсии.

В Польше право на пенсию имеют женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет – при наличии соответственно 20 и 25 лет страхового стажа.

Украинцы, легально работающие в Польше, платят взносы в ZUS и постоянно проживают в стране, получают выплаты на тех же условиях, что и граждане Польши.

Напомним, Пенсионный фонд призвал граждан, находящихся за границей или на оккупированных территориях, своевременно подтвердить свое лицо, чтобы сохранить право на получение пенсий.