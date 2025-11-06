16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 16:19

Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше

06 ноября 2025, 16:19
Украинцы, работавшие как в Украине, так и в Польше, имеют право получать две пенсии – одну от Пенсионного фонда Украины, а другую от польского Управления социального страхования (ZUS). Это стало возможным благодаря действующему с 2012 года международному соглашению между двумя странами

Об этом сообщает in Roland, передает RegioNews.

Согласно договоренности, каждое государство выплачивает пенсию за периоды работы на своей территории: польская сторона – за польский стаж, украинская – за украинский.

Также соглашение позволяет суммировать трудовой стаж, если в одной из стран недостаточно для назначения пенсии.

В Польше право на пенсию имеют женщины с 60 лет и мужчины с 65 лет – при наличии соответственно 20 и 25 лет страхового стажа.

Украинцы, легально работающие в Польше, платят взносы в ZUS и постоянно проживают в стране, получают выплаты на тех же условиях, что и граждане Польши.

Напомним, Пенсионный фонд призвал граждан, находящихся за границей или на оккупированных территориях, своевременно подтвердить свое лицо, чтобы сохранить право на получение пенсий.

В Одессе будут судить бывшую почтальоншу, которая присваивала пенсии людей
04 ноября 2025, 13:24
На границе с Польшей заработала новая биометрическая система: возможны очереди
03 ноября 2025, 10:43
В Госпогранслужбе рассказали, где можно пересечь границу с Польшей без очередей
02 ноября 2025, 12:39
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
