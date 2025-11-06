Українці можуть отримувати дві пенсії за роботу в Україні та Польщі

Українці, які працювали як в Україні, так і в Польщі, мають право отримувати дві пенсії — одну від Пенсійного фонду України, а іншу від польського Управління соціального страхування (ZUS). Це стало можливим завдяки міжнародній угоді між двома країнами, що діє з 2012 року

Про це повідомляє іnРoland, передає RegioNews.

Згідно з домовленістю, кожна держава виплачує пенсію за періоди роботи на своїй території: польська сторона — за польський стаж, українська — за український.

Також угода дозволяє сумувати трудовий стаж, якщо в одній із країн його недостатньо для призначення пенсії.

У Польщі право на пенсію мають жінки з 60 років і чоловіки з 65 років — за наявності відповідно 20 та 25 років страхового стажу.

Українці, які легально працюють у Польщі, сплачують внески до ZUS і постійно проживають у країні, отримують виплати на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Нагадаємо, Пенсійний фонд закликав громадян, які перебувають за кордоном або на окупованих територіях, вчасно підтвердити свою особу, щоб зберегти право на отримання пенсій.