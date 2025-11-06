Завтра в Украине без осадков и до +16
Пятница в Украине будет красивой. Туманы, ковры из желтых листьев, антициклон, а, следовательно, без осадков, даже с солнцем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, 7 ноября без осадков. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+14 градусов, на юге до +16 градусов.
В Киеве завтра осадки маловероятны. Ночью и утром туман. Максимальная температура воздуха +10…+11 градусов.
"Похолодает 11-12 ноября", – подытожила Н.Диденко.
Ранее заслуженная метеорологиня Украины, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова сообщила, что грядущая зима может быть рекордно холодной и непредсказуемой.
