Иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 5 ноября, Луна будет немного больше и ярче, ведь состоится ближайшее суперлуние года, известное как Бобровое

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на AP.

Суперлуние формируется, когда полная Луна приближается к Земле на минимальное расстояние в пределах своей орбиты.

Благодаря этому ноябрьское суперлуние будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно, что подтверждает NASA. Это уже второй из трех, запланированных на 2025 год, и именно оно будет самым близким к Земле. Расстояние будет составлять чуть менее 357 тысяч километров.

Наблюдать Бобровое Суперлуние можно невооруженным глазом при ясном небе, хотя заметить изменения в размерах без специального оборудования может быть сложно. Следующую суперлуну стоит ждать уже в декабре.

