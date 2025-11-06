Завтра в Україні без опадів і до +16
Пʼятниця в Україні буде красивою. Тумани, килими з жовтого листя, антициклон, а, отже, без опадів, навіть із сонцем
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, 7 листопада в Україні без опадів. Температура повітря вночі +2…+8 градусів, вдень +10…+14 градусів, на півдні до +16 градусів.
У Києві завтра опади малоймовірні. Вночі та вранці туман. Максимальна температура повітря +10…+11 градусів.
"Похолоднішає 11-12 листопада", – підсумувала Н.Діденко.
Раніше заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова повідомила, що прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною.
