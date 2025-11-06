16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 16:22

Завтра в Україні без опадів і до +16

06 листопада 2025, 16:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Пʼятниця в Україні буде красивою. Тумани, килими з жовтого листя, антициклон, а, отже, без опадів, навіть із сонцем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 7 листопада в Україні без опадів. Температура повітря вночі +2…+8 градусів, вдень +10…+14 градусів, на півдні до +16 градусів.

У Києві завтра опади малоймовірні. Вночі та вранці туман. Максимальна температура повітря +10…+11 градусів.

"Похолоднішає 11-12 листопада", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова повідомила, що прийдешня зима може бути рекордно холодною та непередбачуваною.

