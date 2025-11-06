Окупанти намагаються обійти Ямпіль, щоб наблизитися до Лиману, — 11-й корпус

Російські війська намагаються обійти Ямпіль у Донецькій області, щоб просунутися в напрямку Лиману — одного з головних оперативних пріоритетів на сході України

Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телеканалу "Ми — Україна", передає RegioNews.

За його словами, половина всіх атак на слов’янському напрямку сьогодні припадає саме на район Ямполя. Противник не штурмує саме місто, натомість намагається його обійти, використовуючи лісові масиви для маскування та маневру.

"Ліси на півночі та півдні від міста окупанти застосовують для маскування, намагаючись пробратися через розрахунки ЗСУ", — зазначив Запорожець.

Відомо, що росіяни накопичують сили у Серебрянському лісі, а безпосередньо перед штурмами концентруються в районі Ямпільського лісництва. Саме ця ділянка фронту зараз є однією з найгарячіших — тут фіксується близько 50% усіх атак на слов’янському напрямку.

На лиманському напрямку противник продовжує застосовувати тактику виснаження, роблячи ставку на використання роботизованих систем і безпілотників. За оцінками аналітиків, битва за Лиман може стати наступною масштабною фазою боїв, подібною до тієї, що триває за Покровськ.

Нагадаємо, раніше DeepState повідомив, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне, які розташовані на Новопавлівському напрямку