16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 16:10

Окупанти намагаються обійти Ямпіль, щоб наблизитися до Лиману, — 11-й корпус

06 листопада 2025, 16:10
Російські війська намагаються обійти Ямпіль у Донецькій області, щоб просунутися в напрямку Лиману — одного з головних оперативних пріоритетів на сході України

Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі телеканалу "Ми — Україна", передає RegioNews.

За його словами, половина всіх атак на слов’янському напрямку сьогодні припадає саме на район Ямполя. Противник не штурмує саме місто, натомість намагається його обійти, використовуючи лісові масиви для маскування та маневру.

"Ліси на півночі та півдні від міста окупанти застосовують для маскування, намагаючись пробратися через розрахунки ЗСУ", — зазначив Запорожець.

Відомо, що росіяни накопичують сили у Серебрянському лісі, а безпосередньо перед штурмами концентруються в районі Ямпільського лісництва. Саме ця ділянка фронту зараз є однією з найгарячіших — тут фіксується близько 50% усіх атак на слов’янському напрямку.

На лиманському напрямку противник продовжує застосовувати тактику виснаження, роблячи ставку на використання роботизованих систем і безпілотників. За оцінками аналітиків, битва за Лиман може стати наступною масштабною фазою боїв, подібною до тієї, що триває за Покровськ.

Нагадаємо, раніше DeepState повідомив, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині – Перебудову, Комар та Мирне, які розташовані на Новопавлівському напрямку

війна Донецьк фронт
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
