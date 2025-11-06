16:22  06 ноября
06 ноября 2025, 14:35

Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину

06 ноября 2025, 14:35
фото: Legacy of War Foundation
Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли рассказала о своем визите в Украину и жителях Николаева и Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Legacy of War Foundation, который вместе с актрисой посетил южные города.

Звезда провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, которые продолжают жить в этих городах, несмотря на дроны и угрозы от обстрелов и мин.

"Жители Николаева и Херсона каждый день живут в опасности, но они отказываются сдаваться. В то время, когда правительства всего мира отвращаются от защиты гражданского населения, их сила и взаимная поддержка вызывают уважение. После почти трех лет конфликта истощение очевидно, но так же очевидна и решимость. Семьи хотят безопасности, мира и возможности построить свою жизнь", – подчеркнула Джоли.

Как сообщалось, звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией. Визит состоялся в рамках инициативы по оказанию помощи детям и семьям, пострадавшим в результате военных действий.

Николаев Херсон визит общество Анджелина Джоли
Волонтер, а не охранник: в Николаеве задержали тренера по самбо, сопровождавший Анджелину Джоли
06 ноября 2025, 13:45
06 ноября 2025, 13:45
Мужчина, сопровождавший кортеж Анджелины Джоли, до сих пор находится в ТЦК Николаевской области
06 ноября 2025, 12:39
06 ноября 2025, 12:39
Пересекла границу пешком: детали неожиданного визита Анджелина Джоли в Украину
06 ноября 2025, 10:50
06 ноября 2025, 10:50
