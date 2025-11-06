фото: Legacy of War Foundation

Голлівудська акторка та режисерка Анджеліна Джолі розповіла про свій візит в Україну та жителів Миколаєва і Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Legacy of War Foundation, який разом з акторкою відвідав південні міста.

Зірка провела час з медичним персоналом, сім'ями та волонтерами, які продовжують жити у цих містах, попри дрони та загрози від обстрілів і мін.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У час, коли уряди усього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та взаємна підтримка викликають повагу. Після майже трьох років конфлікту виснаження є очевидним, але так само очевидною є і рішучість. Сім'ї хочуть безпеки, миру та можливості відбудувати своє життя", – наголосила Джолі.

Як повідомлялось, зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з гуманітарною місією. Візит відбувся у межах ініціативи з надання допомоги дітям та сім’ям, які постраждали внаслідок воєнних дій.