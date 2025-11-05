20:00  05 ноября
Анджелина Джоли в Херсоне: актриса не освобождала охранника, а попросилась в туалет в ТЦК - СМИ
15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 22:09

Патриарх Филарет встретился с митрополитом Эпифанием и отметил важность украинского языка

05 ноября 2025, 22:09
фото: Православная церковь Украины
Читайте також
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Эпифанием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ПЦУ.

Встреча состоялась в митрополичьем доме. Эпифаний поздравил патриарха Филарета с 30-летием со дня интронизации и выразил благодарность за его многолетнее служение в развитии автокефальной Украинской Православной Церкви.

Как отметили в пресс-службе ПЦУ, во время разговора отметили, что использование украинского языка в богослужении является "краеугольным камнем его развития и утверждения".

Кроме того, Филарету вручили благодарность от предстоятеля ПЦУ по случаю 25-летия освящения Михайловского Златоверхого собора.

Напомним, в конце августа у 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья. Тогда в ВТО призывают молиться за него.

язык пцу УПЦ религия
