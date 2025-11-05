Патриарх Филарет встретился с митрополитом Эпифанием и отметил важность украинского языка
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Эпифанием
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ПЦУ.
Встреча состоялась в митрополичьем доме. Эпифаний поздравил патриарха Филарета с 30-летием со дня интронизации и выразил благодарность за его многолетнее служение в развитии автокефальной Украинской Православной Церкви.
Как отметили в пресс-службе ПЦУ, во время разговора отметили, что использование украинского языка в богослужении является "краеугольным камнем его развития и утверждения".
Кроме того, Филарету вручили благодарность от предстоятеля ПЦУ по случаю 25-летия освящения Михайловского Златоверхого собора.
Напомним, в конце августа у 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья. Тогда в ВТО призывают молиться за него.