Патриарх Филарет встретился с митрополитом Эпифанием и отметил важность украинского языка

фото: Православная церковь Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ПЦУ.

Встреча состоялась в митрополичьем доме. Эпифаний поздравил патриарха Филарета с 30-летием со дня интронизации и выразил благодарность за его многолетнее служение в развитии автокефальной Украинской Православной Церкви.

Как отметили в пресс-службе ПЦУ, во время разговора отметили, что использование украинского языка в богослужении является "краеугольным камнем его развития и утверждения".

Кроме того, Филарету вручили благодарность от предстоятеля ПЦУ по случаю 25-летия освящения Михайловского Златоверхого собора.

Напомним, в конце августа у 96-летнего патриарха Филарета ухудшилось состояние здоровья. Тогда в ВТО призывают молиться за него.