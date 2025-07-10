На Хмельнитчине молния попала в Дом молитвы: огонь уничтожил здание

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Пожар произошел поздно вечером 8 июля на улице Песочной в городе Шепетовка. Культовое сооружение сгорело

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Предварительно, возгорание возникло около 22:00 из-за попадания молнии. Огонь распространился по площади около 250 квадратных метров. В результате пожара крыша здания обрушилась. Возгорание удалось ликвидировать после полуночи.

"К счастью, обошлось без жертв и травм", - говорится в сообщении.