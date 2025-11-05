Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови

фото: Православна церква України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ПЦУ.

Зустріч відбулася у митрополичому домі. Епіфаній привітав патріарха Філарета з 30-річчям від дня інтронізації та висловив вдячність за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української Православної Церкви.

Як зазначили у пресслужбі ПЦУ, під час розмови відзначили, що використання української мови в богослужінні є "наріжним каменем її розвитку й утвердження".

Крім того, Філарету вручили подяку від предстоятеля ПЦУ з нагоди 25-річчя освячення Михайлівського Золотоверхого собору.

Нагадаємо, наприкінці серпня у 96-річного патріарха Філарета погіршився стан здоров'я. Тоді в ПЦУ закликають молитися за нього.