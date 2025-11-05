20:00  05 листопада
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 22:09

Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови

05 листопада 2025, 22:09
Читайте также на русском языке
фото: Православна церква України
Читайте также
на русском языке

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет зустрівся із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ПЦУ.

Зустріч відбулася у митрополичому домі. Епіфаній привітав патріарха Філарета з 30-річчям від дня інтронізації та висловив вдячність за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української Православної Церкви.

Як зазначили у пресслужбі ПЦУ, під час розмови відзначили, що використання української мови в богослужінні є "наріжним каменем її розвитку й утвердження".

Крім того, Філарету вручили подяку від предстоятеля ПЦУ з нагоди 25-річчя освячення Михайлівського Золотоверхого собору.

Нагадаємо, наприкінці серпня у 96-річного патріарха Філарета погіршився стан здоров'я. Тоді в ПЦУ закликають молитися за нього.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мова пцу УПЦ релігія
Священник з Тернопільщини розробив мобільний додаток для покаяння
15 жовтня 2025, 19:29
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
13 жовтня 2025, 17:44
На Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю
10 липня 2025, 04:35
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Стало відомо, скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині
05 листопада 2025, 21:59
Я хочу помилятися в своїх прогнозах, проте вважаю, що війна тільки почалася
05 листопада 2025, 21:46
Відключення світла 6 листопада: в Укренерго назвали графіки
05 листопада 2025, 21:25
Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів на Донеччині
05 листопада 2025, 21:19
Росіяни атакували дронами місто на Харківщині, постраждали четверо людей
05 листопада 2025, 21:09
У Покровську перебуває понад тисяча цивільних, але їхня евакуація неможлива
05 листопада 2025, 20:59
Внаслідок удару по полігону на Дніпропетровщині загинуло і зникли безвісти понад 10 людей, десятки отримали поранення
05 листопада 2025, 20:52
Анджеліна Джолі в Херсоні: акторка не визволяла охоронця, а попросилась у вбиральню в ТЦК - ЗМІ
05 листопада 2025, 20:00
Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі
05 листопада 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »