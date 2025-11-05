Патріарх Філарет зустрівся із митрополитом Епіфанієм та відзначили важливість української мови
Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет зустрівся із предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ПЦУ.
Зустріч відбулася у митрополичому домі. Епіфаній привітав патріарха Філарета з 30-річчям від дня інтронізації та висловив вдячність за його багаторічне служіння у розбудові автокефальної Української Православної Церкви.
Як зазначили у пресслужбі ПЦУ, під час розмови відзначили, що використання української мови в богослужінні є "наріжним каменем її розвитку й утвердження".
Крім того, Філарету вручили подяку від предстоятеля ПЦУ з нагоди 25-річчя освячення Михайлівського Золотоверхого собору.
Нагадаємо, наприкінці серпня у 96-річного патріарха Філарета погіршився стан здоров'я. Тоді в ПЦУ закликають молитися за нього.