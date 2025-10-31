В Херсонской области в результате российских атак ранены 17 человек

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

В настоящее время известно о двух погибших и 17 раненых гражданских в области. В частности, два человека погибли и 14 получили ранения в результате артобстрелов Херсона. Еще один человек пострадал из-за дроновой атаки на областной центр.

Еще двое гражданских пострадали в Белозерке: один от вражеской артиллерии, другой – от беспилотника.

"Повреждены частные и многоквартирные дома, общежитие учебного заведения, торговые точки, культовое и хозяйственное сооружения, гаражи и автотранспорт", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 октября россияне снова ударили по Днепровскому району Херсона. В результате атаки погибли 2 человека, еще 7 пострадали. Были повреждены торговые павильоны, на месте возник пожар.