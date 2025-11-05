17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 18:12

Охоронця Анджеліни Джолі дійсно забрали у ТЦК і хотіли мобілізувати

05 листопада 2025, 18:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час поїздки до Херсона актриса Анджеліна Джолі відвідала ТЦК, щоб забрати свого охоронця

Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив інцидент, передає RegioNews.

"Про охоронця Джолі – підтверджую, це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати", – написав він.

Згодом нардеп розкритикував чинну владу за цей інцидент.

"Уявіть! Володимир Олександрович Зеленський побудував країну, в яку приїжджає всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі, але її охоронця хочуть мобілізувати і вона ОСОБИСТО ЇДЕ В ТЦК його забирати! Ось це країна вільних людей!", – додав Гончаренко.

Раніше ми повідомляли про те, що під час поїздки до Херсона актриса Анджеліна Джолі нібито відвідала Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Миколаївській області.

