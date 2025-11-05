Охоронця Анджеліни Джолі дійсно забрали у ТЦК і хотіли мобілізувати
Під час поїздки до Херсона актриса Анджеліна Джолі відвідала ТЦК, щоб забрати свого охоронця
Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив інцидент, передає RegioNews.
"Про охоронця Джолі – підтверджую, це правда. Його дійсно забрали в ТЦК і хотіли мобілізувати", – написав він.
Згодом нардеп розкритикував чинну владу за цей інцидент.
"Уявіть! Володимир Олександрович Зеленський побудував країну, в яку приїжджає всесвітньо відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі, але її охоронця хочуть мобілізувати і вона ОСОБИСТО ЇДЕ В ТЦК його забирати! Ось це країна вільних людей!", – додав Гончаренко.
Раніше ми повідомляли про те, що під час поїздки до Херсона актриса Анджеліна Джолі нібито відвідала Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Миколаївській області.