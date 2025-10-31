Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ 31 октября снова ударила по Днепровскому району Херсона. В результате атаки погибли 2 человека, еще 7 пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Русские войска снова обстреляли один из районов города. По предварительной информации, 2 человека погибли, еще 7 пострадали", – говорится в сообщении.

Известно, что повреждены торговые павильоны, на месте возник пожар.

В условиях постоянной угрозы повторных вражеских атак спасатели ликвидировали возгорание и устранили последствия ударов.

Напомним, 29 октября в Херсоне в результате российского обстрела детской больницы пострадали девять человек, среди них – четверо детей и трое медработников.