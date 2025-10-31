Россияне обстреляли Херсон, есть жертвы
Армия РФ 31 октября снова ударила по Днепровскому району Херсона. В результате атаки погибли 2 человека, еще 7 пострадали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Русские войска снова обстреляли один из районов города. По предварительной информации, 2 человека погибли, еще 7 пострадали", – говорится в сообщении.
Известно, что повреждены торговые павильоны, на месте возник пожар.
В условиях постоянной угрозы повторных вражеских атак спасатели ликвидировали возгорание и устранили последствия ударов.
Напомним, 29 октября в Херсоне в результате российского обстрела детской больницы пострадали девять человек, среди них – четверо детей и трое медработников.
