Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час поїздки до Херсона актриса Анджеліна Джолі нібито відвідала Територіальний центр комплектування у Миколаївській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що два автомобілі актриси зупинили на блокпості біля Південноукраїнська. Військовослужбовці ТЦК заявили, що в одного з охоронців виникли проблеми з документами, після чого його повезли уточнювати дані.

Джолі особисто приїхала до ТЦК, щоб попросити відпустити свого охоронця.

Офіційних коментарів від актриси або українських військових наразі немає.

Як повідомлялось, зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з гуманітарною місією. Вона відвідала медичні заклади та взяла участь у програмах гуманітарної підтримки, спрямованих на допомогу місцевому населенню.