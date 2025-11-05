Завтра в Украине без осадков и до +16

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 6 ноября, в Украине без осадков. Антициклон по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз синоптики Наталки Диденко.

По ее словам, 6 ноября ожидается в Украине погода без осадков, с периодическими туманами и с комфортной температурой воздуха.

В ближайшую ночь ожидается +3…+8 градусов, завтра днем +10…+14, на юге до +16 градусов.

В Киеве в четверг есть вероятность тумана, дождей не предполагается, максимальная температура воздуха в течение дня около +10 градусов, в пятницу-субботу-воскресенье будет даже теплее.

"После 11 ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь – осенний месяц, это еще не зима", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в среду, 5 ноября, в Украине температура воздуха самая низкая будет в западной части, +8…+11 градусов, самой высокой – в южной, до +17 градусов.