Завтра в Україні без опадів та до +16

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У четвер, 6 листопада, в Україні буде без опадів. Антициклон на ім'я Vianelde зумовить стабільну спокійну погоду із слабким вітром

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

За її словами, 6-го листопада очікується в Україні погода без опадів, із періодичними туманами та з комфортною температурою повітря.

Найближчої ночі очікується +3…+8 градусів, завтра вдень +10…+14, на півдні до +16 градусів.

У Києві у четвер є ймовірність туману, дощів не передбачається, максимальна температура повітря впродовж дня близько +10 градусів, у п'ятницю-суботу-неділю буде навіть ще тепліше.

"Після 11-го листопада похолоднішає. Проте не забуваємо, листопад - осінній місяць, це ще не зима", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, у середу, 5 листопада, в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, +8…+11 градусів, найвищою – у південній, до +17 градусів.