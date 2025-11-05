15:18  04 ноября
05 ноября 2025, 07:05

В НАБУ объяснили слежку за ОГП: действовали законно и без нарушений

05 ноября 2025, 07:05
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что не обязано информировать прокуроров Офиса Генерального прокурора об оперативных мерах, не под их процессуальным руководством

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу НАБУ.

В ведомстве назвали законными действия своего сотрудника, который, по информации ОГП, осуществлял слежку за зданием Генпрокуратуры.

Как уточнили в НАБУ, режим военного положения не запрещает документирование коррупционных преступлений, а сотрудники бюро действуют в строгом соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ночью 4 ноября спецназовцы и прокуроры ОГП провели обыск у сотрудника НАБУ с применением силы.

В Офисе Генпрокурора мотивировали это тем, что сотрудник якобы "организовал слежку за зданием ОГП". В НАБУ подчеркнули, что работник выполнял поручение руководства бюро.

Читайте также: Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют эксчельника "Укрэнерго" и чем закончится это дело

