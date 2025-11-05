У НАБУ пояснили стеження за ОГП: діяли законно і без порушень

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро повідомило, що не зобов'язане інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про оперативні заходи, які не під їхнім процесуальним керівництвом

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У відомстві назвали законними дії свого співробітника, який, за інформацією ОГП, здійснював стеження за будівлею Генпрокуратури.

Як уточнили в НАБУ, режим воєнного стану не забороняє документування корупційних злочинів, а співробітники бюро діють у суворій відповідності до чинного законодавства.

Нагадаємо, вночі 4 листопада спецпризначенці та прокурори ОГП провели обшук у співробітника НАБУ із застосуванням сили.

В Офісі Генпрокурора мотивували це тим, що співробітник нібито "організував стеження за будівлею ОГП". У НАБУ наголосили, що працівник виконував доручення керівництва бюро.

Читайте також: Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа