16:25  04 листопада
На Тернопільщині чоловік підірвав себе гранатою
15:18  04 листопада
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
13:50  04 листопада
Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі
04 листопада 2025, 18:34

Українські військові відбили понад два десятки ворожих атак на Покровському напрямку

04 листопада 2025, 18:34
фото: tsn.ua
Від початку доби відбулося 103 бойові зіткнення. Найскладніше ситуація під Покровськом

Про це розповідає RegioNews із посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ завдала три авіаційних удари, скинули п’ять керованих авіабомб, здійснили 87 обстрілів. Подекуди українським військовим вдалося просунутись уперед та закріпитись.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Вовчанська, Синельникового, Дворічанського.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили чотири штурмові дії поблизу населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника поблизу Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення поблизу населеного пункту Ступочки.

На Костянтинівському напрямку росіяни активізували в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка.

На Покровському напрямку з початку доби армія РФ здійснила 27 атак у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Новоукраїнка, Дачне.

На Олександрівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Степове, Вербове, Єгорівка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну атаку росіян у районі Новомиколаївки, ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку наразі відбулося одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Степове.

Як повідомлялось, у жовтні 2025 року росіяни різко збільшили кількість ударів керованими авіаційними бомбами по території України. За даними Міноборони, у жовтні на територію України було скинуто понад 5 тисяч КАБів.

Генштаб ЗСУ фронт війна Сили оборони
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
