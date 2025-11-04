Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой Искандер-М, шестью зенитными управляемыми ракетами С-300, а также 130 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 92 вражеских дрона, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БпЛА на 14 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, в ночь на 4 ноября Одесская область подверглась двум волнам массированных дроновых ударов. Есть попадания в энергетическую и портовую инфраструктуру.

Также ночью российские военные атаковали ракетой и дронами Днепропетровщину – повреждена инфраструктура. Погибла женщина, 11 человек пострадали.