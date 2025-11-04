Украинские военные уничтожили две лодки с оккупантами, пытавшимися форсировать Днепр
Операторы беспилотных систем морской пехоты уничтожили две вражеские лодки с бойцами РФ, пытавшимися форсировать реку Днепр
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.
Как сообщили в Военно-морских силах, две вражеские лодки с личным составом противника пытались форсировать реку, но получили точный удар от 426-го отдельного батальона беспилотных систем.
Известно, что плавсредства уничтожены, ни один из окупантов не спасся.
Ранее морские пехотинцы показали, как обезвредили российскую лодку вместе с экипажем. Это произошло в начале октября в Южном направлении.
