РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів

фото: glavcom.ua

У жовтні 2025 року росіяни різко збільшили кількість ударів керованими авіаційними бомбами по території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерстві оборони України у Telegram.

Як повідомили у Міноборони, у жовтні на територію України було скинуто понад 5 тисяч КАБів.

"За місяць – понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони заявили, що це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.

"Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік", – додали у відомстві.

Раніше народний депутат України Василь Мокан заявив, що нові КАБи здатні досягати околиць Києва. Тим самим росіяни створюють додаткову загрозу для столиці.