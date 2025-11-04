12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 14:08

РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів

04 листопада 2025, 14:08
Читайте также на русском языке
фото: glavcom.ua
Читайте также
на русском языке

У жовтні 2025 року росіяни різко збільшили кількість ударів керованими авіаційними бомбами по території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерстві оборони України у Telegram.

Як повідомили у Міноборони, у жовтні на територію України було скинуто понад 5 тисяч КАБів.

"За місяць – понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах", – йдеться у повідомленні.

У Міноборони заявили, що це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.

"Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік", – додали у відомстві.

Раніше народний депутат України Василь Мокан заявив, що нові КАБи здатні досягати околиць Києва. Тим самим росіяни створюють додаткову загрозу для столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Міноборони КАБ РФ війна Україна
Українські військові знищили два човни з окупантами, які намагалися форсувати Дніпро
04 листопада 2025, 13:41
Росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях
04 листопада 2025, 13:29
РФ атакувала Україну шістьма ракетами С-300, балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити
04 листопада 2025, 09:27
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв
04 листопада 2025, 14:46
У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів
04 листопада 2025, 14:45
У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію
04 листопада 2025, 14:34
На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор
04 листопада 2025, 14:19
Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"
04 листопада 2025, 13:58
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »