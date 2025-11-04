РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
У жовтні 2025 року росіяни різко збільшили кількість ударів керованими авіаційними бомбами по території України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерстві оборони України у Telegram.
Як повідомили у Міноборони, у жовтні на територію України було скинуто понад 5 тисяч КАБів.
"За місяць – понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах", – йдеться у повідомленні.
У Міноборони заявили, що це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року.
"Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб – стільки ж, скільки за весь минулий рік", – додали у відомстві.
Раніше народний депутат України Василь Мокан заявив, що нові КАБи здатні досягати околиць Києва. Тим самим росіяни створюють додаткову загрозу для столиці.