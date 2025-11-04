Фото: ілюстративне

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Верховна Рада України ухвалила закон про швидкий мобільний інтернет. Документ оновлює правила у сфері електронних комунікацій і наближає українське законодавство до стандартів ЄС, що має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні.

Закон визначає швидкість передачі даних як офіційний показник якості мобільного зв’язку та вводить краудсорсинговий моніторинг. Тепер користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти роботу мереж і оцінювати її стабільність.

Також закріплюється механізм національного роумінгу. Це дозволить зберегти зв’язок навіть під час аварій чи технічних збоїв. Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI), що дозволить порівнювати показники з іншими країнами ЄС.

Очікується, що нові правила зроблять мобільний інтернет більш швидким і стабільним, покращуючи доступ до зв’язку як у великих містах, так і у віддалених регіонах країни.

