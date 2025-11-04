12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 13:36

Україна наблизилася до стандартів ЄС: ухвалено закон про швидкий мобільний інтернет

04 листопада 2025, 13:36
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада ухвалила закон, який має прискорити розгортання швидкого мобільного інтернету по всій Україні

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Верховна Рада України ухвалила закон про швидкий мобільний інтернет. Документ оновлює правила у сфері електронних комунікацій і наближає українське законодавство до стандартів ЄС, що має підвищити якість мобільного зв’язку по всій країні.

Закон визначає швидкість передачі даних як офіційний показник якості мобільного зв’язку та вводить краудсорсинговий моніторинг. Тепер користувачі зможуть допомагати регулятору перевіряти роботу мереж і оцінювати її стабільність.

Також закріплюється механізм національного роумінгу. Це дозволить зберегти зв’язок навіть під час аварій чи технічних збоїв. Україна переходить на європейські стандарти вимірювання якості інтернету (ETSI), що дозволить порівнювати показники з іншими країнами ЄС.

Очікується, що нові правила зроблять мобільний інтернет більш швидким і стабільним, покращуючи доступ до зв’язку як у великих містах, так і у віддалених регіонах країни.

Раніше повідомлялося, група українських депутатів зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про висунення президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Верховна Рада мобільний телефон інтернет ЄС роумінг стандарти
ЄС виділив Україні 50 млн євро: куди підуть кошти
03 листопада 2025, 20:18
Нардеп Олексій Красов: Україна повертає довіру американських консерваторів і знову формує двопартійну підтримку
02 листопада 2025, 16:50
На Волині прикордонники перекрили канал переправлення осіб до ЄС
31 жовтня 2025, 15:59
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв
04 листопада 2025, 14:46
У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів
04 листопада 2025, 14:45
У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію
04 листопада 2025, 14:34
На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор
04 листопада 2025, 14:19
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"
04 листопада 2025, 13:58
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »