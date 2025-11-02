Народный депутат Алексей Красов в США. Фото: фейсбук-страница парламентария

Для консервативной части Америки российское полномасштабное вторжение в Украину уже не является какой-то далекой войной. Это – истории конкретных людей, которые защищают свободу, веру и семью – те ценности, которые не являются пустым звуком для американского народа, те ценности, которые ставят украинский и американский народы по одну сторону

Об этом в комментарии RegioNews заявил народный депутат Алексей Красов по результатам недавнего двухнедельного рабочего визита в США в рамках программы "Open World".

"Очень насыщенный визит в США вместе с коллегами-нардепами: более 15 встреч – с сенаторами, конгрессменами и их командами, представителями университетов, неправительственных организаций и программ поддержки Украины; налаживание новых партнерств и дипломатических связей. По поручению Президента Зеленского продолжаем поддерживать диалог между украинскими и американскими политическими лидерами на уровне Конгресса США. И такая стратегия коммуникации помогает Украине вернуть доверие американских консерваторов!

Американцы видят, что именно Путин тормозит установление мира! Американцы видят, что именно Путин угрожает свободе европейских партнеров! И американцы видят, что Украина способна строить мир через силу! Не на словах, а на конкретных результатах. Их убеждают четкие цифры: уничтожена треть нефтеперерабатывающих мощностей РФ, уничтожена треть Черноморского флота! Эти аргументы видят даже те, кто еще недавно сомневался", – подчеркнул нардеп Красов и добавил, что благодарен американским партнерам за открытое общение, обмен опытом и стратегически важную поддержку.

Парламентарий также отметил, что во время визита в США на каждой встрече вместе с коллегами акцентировал на ключевых вопросах защиты Украины: усиление военной помощи и санкций против агрессора, необходимость использования замороженных российских активов, реабилитацию и поддержку наших военных, возвращение похищенных Россией украинских детей, экономическую поддержку нашего государства, а также развитие партнерств между громадами, особенно прифронтовыми.

"Харьковская область уже имеет тесные связи со штатом Огайо, а громады региона – с разными городами США. Это партнерство работает, и я как нардеп-мажоритарщик из Харьковщины, как сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Прифронтовые территории" буду его углублять, чтобы все громады в Украине, где не утихают вражеские обстрелы, получали больше ресурсов для усиления устойчивости", – отметил Алексей Красов.

В рамках своего визита в США он также передал в Капитолий флаг города-Героя Купянска на Харьковщине. На полотне – подписи командиров военных бригад, Героев Украины, которые уже четвертый год защищают этот город от российского нашествия. После деоккупации Купянска в сентябре 2022 года флаг вернулся в город. Он уцелел после того, как российские террористы сбросили управляемую авиационную бомбу на административное здание, и остался неповрежденным даже после ракетного удара.

"Этот флаг объединяет ради общей цели – защиты родной земли, и становится свидетелем новых подвигов на пути к Победе и справедливому миру", – резюмировал нардеп Красов.