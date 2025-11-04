Українські військові знищили два човни з окупантами, які намагалися форсувати Дніпро

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Оператори безпілотних систем морської піхоти знищили два ворожі човни із бійцями РФ, які намагалися форсувати річку Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВМС ЗСУ.

Як повідомили у Військово-морських силах, два ворожі човни з особовим складом противника намагалися форсувати річку, але отримали точний удар від 426-го окремого батальйону безпілотних систем.

Відомо, що плавзасоби знищено, жоден з окупантів не врятувався.

Раніше морські піхотинці показали, як знешкодили російський човен разом з екіпажем. Це сталося на початку жовтня на Південному напрямку.