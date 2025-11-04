Українські військові знищили два човни з окупантами, які намагалися форсувати Дніпро
Оператори безпілотних систем морської піхоти знищили два ворожі човни із бійцями РФ, які намагалися форсувати річку Дніпро
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ВМС ЗСУ.
Як повідомили у Військово-морських силах, два ворожі човни з особовим складом противника намагалися форсувати річку, але отримали точний удар від 426-го окремого батальйону безпілотних систем.
Відомо, що плавзасоби знищено, жоден з окупантів не врятувався.
Раніше морські піхотинці показали, як знешкодили російський човен разом з екіпажем. Це сталося на початку жовтня на Південному напрямку.
