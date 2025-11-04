Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 4 ноября РФ снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", – говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что повреждения на объекте значительные – ремонт потребует времени.

Напомним, в ночь на 4 ноября Одесская область подверглась двум волнам массированных дроновых ударов. Есть попадания в энергетическую и портовую инфраструктуру.