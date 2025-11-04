Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", шістьма зенітними керованими ракетами С-300, а також 130-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 92 ворожі дрони, які атакували північ, південь та схід країни.

Зафіксовано влучання ракет та 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака ще триває.

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада Одеська область зазнала двох хвиль масованих дронових ударів. Є влучання в енергетичну та портову інфраструктуру.

Також вночі російські військові атакували ракетою та дронами Дніпропетровщину – понівечена інфраструктура. Загинула жінка, 11 людей постраждали.