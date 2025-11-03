16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
Погода в Україні різко зміниться
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 22:12

Зеленський анонсував нові контракти для військових

03 листопада 2025, 22:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Тривають консультації щодо конкретних сум і механізмів фінансування нової системи контрактів для військовослужбовців

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

"Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Але спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, перш ніж оголошувати остаточні рішення щодо рівня грошового забезпечення військових, треба узгодити всі деталі.

Як повідомлялось, українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн. Тривалість відпустки залежить від категорії заявника і може становити до 14 або 21 дня.

