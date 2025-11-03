Зеленский о фронте: в Купянске продолжается зачистка, в Покровске – до 30% всех боевых действий
Президент Владимир Зеленский во время очередного брифинга сообщил о ходе операций на востоке Украины
Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения, передает RegioNews.
"В Купянске идет зачистка. Мы все зачистим. Даты определены, но пока их не объявляем", — отметил глава государства.
Основные тезисы:
Покровск: в настоящее время находится 260–300 русских солдат. Около 30% всех боевых действий на фронте приходятся именно на этот район, где враг применяет 50% своих КАБов.
Лиманское направление: ситуация стабилизируется, изменений нет.
Доброполье: ситуация сложная, украинские войска продолжают операцию. Россия скапливает силы для возможного реванша.
Силы обороны: ДШУ, морпехи и механизированные бригады содержат главный "забор" для россиян на Покровском направлении. Президент отметил высокую эффективность военных.
Социальные вопросы: есть положительные сигналы о повышении заработной платы для военнослужащих.
Президент подчеркнул, что украинские войска продолжают стабилизировать фронт и готовятся к наступательным операциям по определенным направлениям.
Ранее сообщалось, ЦПИ опроверг фейки об окружении Покровска и Купянска. По словам Коваленко, планы противника существуют, но пока не реализованы, а фейки о "скором захвате Донбасса" были частью информационной кампании России.