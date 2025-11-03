16:48  03 ноября
03 ноября 2025, 20:13

Зеленский о фронте: в Купянске продолжается зачистка, в Покровске – до 30% всех боевых действий

03 ноября 2025, 20:13
Президент Владимир Зеленский во время очередного брифинга сообщил о ходе операций на востоке Украины

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения, передает RegioNews.

"В Купянске идет зачистка. Мы все зачистим. Даты определены, но пока их не объявляем", — отметил глава государства.

Основные тезисы:

Покровск: в настоящее время находится 260–300 русских солдат. Около 30% всех боевых действий на фронте приходятся именно на этот район, где враг применяет 50% своих КАБов.

Лиманское направление: ситуация стабилизируется, изменений нет.

Доброполье: ситуация сложная, украинские войска продолжают операцию. Россия скапливает силы для возможного реванша.

Силы обороны: ДШУ, морпехи и механизированные бригады содержат главный "забор" для россиян на Покровском направлении. Президент отметил высокую эффективность военных.

Социальные вопросы: есть положительные сигналы о повышении заработной платы для военнослужащих.

Президент подчеркнул, что украинские войска продолжают стабилизировать фронт и готовятся к наступательным операциям по определенным направлениям.

Ранее сообщалось, ЦПИ опроверг фейки об окружении Покровска и Купянска. По словам Коваленко, планы противника существуют, но пока не реализованы, а фейки о "скором захвате Донбасса" были частью информационной кампании России.

31 октября 2025
07 августа 2025
